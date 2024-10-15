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İzmir’de 579 milyonluk arsa satışı

Emlak Konut, taşınmazların satışı için ihale tarihini 30-31 Ekim olarak duyurdu.

HABER MERKEZİ
İzmir’de 579 milyonluk arsa satışı
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut İzmir'de bünyesinde bulunan ve toplam değeri 579 milyon 896 bin TL olan arsa nitelikli 21 taşınmazını satış listesine çıkarma kararı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut İzmir'de bünyesinde bulunan 21 adet arsa nitelikli taşınmazını satış listesine çıkarma kararı aldı. Buca 29 Ekim Mahallesi'nde 6, Çeşme Musalla Mahallesi'nde 9, Dikili İsmetpaşa Mahallesi'nde 1, Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde 1, Menderes Gümüldür'de 1, Menemen Yahselli'de 1 ve Narlıdere Sahil evlerinde 2 adet olmak üzere toplam 21 taşınmazın satışını amaçlayan Emlak Konut, fiyat aralıkları 470 bin TL ila 133 milyon arasında değişen taşınmazlardan kasasına 579 milyon 896 bin 613,20 TL koymayı planlıyor.
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