Türkiye- Almanya hattında sıkı diyalog

Almanya iç siyasetinde Rusya Ukrayna savaşının getirdiği güvenlik tehditleri ve düzensiz göç konusu önemli yer tutuyor. Bu kapsamda Scholz'un iki konuda da kilit role sahip olan Türkiye'yi ziyaretinde bu hususları gündeme getirmesi bekleniyor. Ankara ise İsrail'in saldırganlığı, uluslararası hukuk ihlalleri ve bölgesel savaş riski konusunda tutumunu aktaracak. Öte yandan NATO'daki müttefiklik ilişkisine rağmen Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına koyduğu rezervin ortadan kalkması gerekliliği vurgulanacak.

NORMALLEŞME SİNYALLERİ

Almanya'nın son dönemde bu konuda olumlu sinyaller verdiği ve siyasi engellerin kalkması noktasında pozitif gelişmeler olabileceği kaydediliyor. Görüşmelerde Yunanistan- Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının da öne çıkması bekleniyor. İki liderin ayrıca, ticari, siyasi, askeri ilişkiler, terörle mücadele, vize konusunda yaşanan sorunlar, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, enerji işbirliği gibi bir dizi konu üzerinde görüşme yapması öngörülüyor. Erdoğan- Scholz görüşmesinde Ortadoğu'daki bölgesel savaş ihtimali öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir yılı geride bırakırken; Ankara, Berlin'in İsrail'e kayıtsız şartsız desteğinden duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor.

"BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK"

Erdoğan, Almanya'nın İsrail tutumunu eleştirerek, "Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması hususunu her NATO zirvesinde gündeme taşıyor. Buna karşın Almanya Türkiye'ye açık ve örtülü savunma sanayi ambargosu uygulayan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye'ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı.

Berlin, son olarak ise Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, söz konusu anlaşmada herhangi bir şart olmadığı da belirtildi.

VİZE SORUNU MASADA OLACAK

Görüşmede, Türkiye'nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırılacak.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerektiği, vize meselesinin bir an önce çözülme kavuşturulması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede işbirliği ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi gibi bir dizi konu başlığı Ankara'nın ajandasında yer alıyor. Almanya, Türkiye'nin ihracatında 21,5 milyar dolarla ilk sırada; ithalatında ise 27,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırs