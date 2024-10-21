Alman bankasının kayıp 100 milyon eurosu Türkiye’de mi?

Frankfurt'ta Volksbank Düsseldorf Neuss'un bir hesabından 100 milyon euro kayboldu. Bu yaşanan skandal nedeniyle, kooperatif bankalarının sektörel birliği tarafından derhal yardım çağrısı yapıldı. Banka, "uluslararası bir işlemle bağlantılı dolandırıcılık faaliyetlerinden etkilendiğini" açıkladı ve "meşruiyeti son derece tartışmalı olan 100 milyon euroluk bir taleple karşı karşıya kaldığını" ifade etti.

YASAL ADIMLAR ATILDI

Bu büyük dolandırıcılık vakasıyla ilgili Fransız moda şirketi Kiabi'nin eski yöneticisinin bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Volksbank'taki hesap Kiabi tarafından açılmış ve şirket, ismi açıklanmayan yöneticinin suç ortakları ile birlikte parayı Türkiye'ye transfer ettiğini belirledi. Kiabi'nin şu anda paraya erişimi bulunmuyor. Dolandırıcılık faaliyeti ile adı geçen yönetici ise şu anda gözaltında. Kayıp paranın ise bankanın sorumluluğunda olup olmadığı henüz bir netlik kazanmadı.

Volksbank Düsseldorf Neuss Bankasından kaybolan paranın Türkiye'ye gönderildiği konuşuluyor.

Volksbank Düsseldorf Neuss, bu mali riski minimize etmek amacıyla Federal Volks- und Raiffeisenbanken Birliği'nden (BVR) provizyonlar oluşturduğunu ve garantiler aldığını açıkladı. Bu durum, bankanın içinde bulunduğu mali baskıyı hafifletmek için attığı adımlar arasında bulunuyor. Düsseldorf Savcılığı ve Alman bankacılık birliği koruma sistemi (BVR) konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Banka, sürecin devam ettiğini ve gerekli yasal adımları attığını açıkladı.