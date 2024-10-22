Eşrefpaşa Hastanesi inşaatında yoğun tempo

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yeni ek hizmet binası ile modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. 549 milyon liralık yatırımla Temmuz ayında başlayan inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından hazırlanan ek hizmet binası projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 11 bin metrekarelik inşaat alanında temel çalışmalarını sürdürüyor. Depreme karşı dirençli inşa edilecek yapıda derinliği 21 metreye kadar inen 455 fore kazık imalatı büyük ölçüde tamamladı.