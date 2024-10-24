5 ürün hakkında toplatma kararı çıktı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklayarak halk sağlığıyla oynayanları cezalandırdığı yöntemin benzerini Ticaret Bakanlığı da uyguluyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlıksız ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi. Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında kız çocuk elbisesi, bikini, yürüteç ve takı yer aldı. Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.