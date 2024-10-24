Altında tarihi zirve

ALTIN fiyatları yükselmeye devam ederek 3.032,5 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar, fiyat artışını destekleyen önemli etkenler arasında. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor ve 3.032,5 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü. Yatırımcılar, altın dönemlerini yaşarken, fiyatlar rekorlar kırmaya devam ediyor. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar, altın fiyatlarının artışını destekleyen faktörler arasında. Gram Altın: Güne 3.028 liradan başlayan gram altın, gün içinde 3.014 lira ile 3.032,5 lira arasında dalgalandı ve şu anda 3.029 liradan işlem görüyor. Ons Altın: Ons altın 2.748 dolardan açıldı, en düşük 2.737 dolar, en yüksek ise 2.753 dolar seviyesini gördü ve şu an 2.751 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı: Kapalıçarşı'da gram altın 3.120 liradan alınırken, 3.161 liradan satılmakta.