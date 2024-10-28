Baykar’dan yatırımcılara sahte içerik uyarısı

SON zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar'ın ismi kullanılarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirlendi. Baykar'dan yapılan açıklamada, yapay zeka teknikleriyle hazırlanan bu sahte reklamların, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterildiği ve tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı. Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör de konuya ilişkin "Son dönemde Baykar'ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan bu dolandırıcılar, halkımızı mağdur etmektedir. Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, Baykar adına yatırım fırsatı sunuyormuş gibi gösterilmekte ve insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

SAHTECİLERE DİKKAT

İLKER Akgüngör konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu tür içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında yayınlanmakta olup, tamamen dolandırıcılık amaçlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.