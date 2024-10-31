Ticaret Bakanlığı’ndan e- ticarete yeni düzenleme

TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

2025'TE UYGULANACAK

YAPILAN açıklamada, ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgi ile işaretlerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Herhangi bir internet sitesinde, uygunsuz ürün satışının tespit edilmesi durumunda, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TALEP yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir. Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, 'ürün güvenliği temas noktası' belirleyecek. Vatandaşlarımız, temas noktalarından ürünlerle ilgili bildirim yapabilecek. Uygunsuzluk tespiti durumunda bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı aranacak" Yönetmelik, 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek.