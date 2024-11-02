JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş (erkek) alımı yapılacak. 23 Ekim – 06 Kasım 2024 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacak olan başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru detayları...
Jandarma Genel Komutanlığına 310 lojistik ve bando alt branşlı (Mesleki nitelikli) uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Toplam temin miktarının %2'si (6 kontenjan) Tablo-1'de belirtildiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır.
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları; Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını ifade eder.
Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 23 Ekim – 06 Kasım 2024 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip kurum tarafından yapılacak yazışmalarda adaylara gönderilecek belgelerin fiziki tebligattan daha hızlı ve güvenli şekilde kişiye ulaşabilmesi için adayların UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden e-Tebligat hesabı oluşturmaları önem arz etmektedir. (e-Tebligat; e devlet sistemi üzerinden veya PTT şubelerinden temin edilebilmektedir.)
GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları da başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2-5)'te belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2024) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1997 (dahil)- 01 Ocak 2005 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (23 Ekim 2024) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (23 Ekim 2019 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Uzman Erbaşlığa Geçirilme" başlıklı 5'inci Ek Maddesinde "Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler." hükmü doğrultusunda halen J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak, Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,
g. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7'de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)