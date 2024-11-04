Altın fiyatları kaç TL? 4 Kasım Pazartesi günceli canlı altın fiyatları

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 20 liradan tamamladı. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki altın yeni haftaya yükselişle mi başladı? Altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Kasım Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.
Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.