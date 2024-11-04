Altın fiyatları kaç TL? 4 Kasım Pazartesi günceli canlı altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.