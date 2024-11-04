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Ege İhracatçı Birlikleri ihracatta rekor kırdı

HABER MERKEZİ
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatta rekor kırdı

EGE İhracatçı Birlikleri, ekim ayında ihracatını yüzde 10 artırarak 1 milyar 619 milyon dolara ulaştı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, orta vadeli program hedeflerine ulaşmak için ihracatçının tüm gücüyle çalıştığını vurguladı. EİB, 2023 yılı ekim ayındaki 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracatını yüzde 10 artırmayı başardı. Ekim ayında Türkiye'nin ihracatıysa yüzde 3,6'lık artışla 22,8 milyar dolardan 23,6 milyar dolara yükseldi.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı ekim ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2023 yılı ekim ayı performansının gerisinde kaldı. 12 birliğin 6 tanesi ihracatta 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı. Egeli madenciler, yüzde 41'lik ihracat artışıyla Türkiye'ye kazandırdıkları döviz tutarını 82,8 milyon dolardan 116,6 milyon dolara taşıdılar.

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