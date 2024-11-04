Milli Gelir 1.1 trilyon doları aştı

Türkiye ekonomisi son 22 yılda büyük gelişmeler kaydetti.

Milli gelir 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıktı. 2002 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye, her yıl ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi hâline geldi. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdam 33 milyon sınırına yaklaştı. İhracat 36 milyar dolardan 261 milyar dolara yükseldi.

'İSTİHDAM ARTIYOR'

Ağustos'ta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildi ve yıllık cari açık 11 milyar dolara geriledi. Böylece 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Eylül itibarıyla yıllık ihracat 260 milyar doların üzerine çıktı. Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu ve işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İstihdam aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu.

İHRACATTA ARTIŞ: Sanayi üretimi 3,2 katına çıktı. İstihdam 3,9 milyondan 6,7 milyona yükseldi.

Sanayileşme öncülüğünde ihracat 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıktı. Otomotiv ihracatı 14, beyaz eşya ihracatı 9, kimya ihracatı 11, çelik ihracatı 7, ilaç ihracatı 12, mobilya ihracatı 16, makine ihracatı 11 katına yükseldi.

TEKNOPARKLAR: Bugün sayıları 104'ü bulan teknoparlarda 11 bine yakın firma, teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürütüyor.

Özel sektör bünyesinde yer alan ve sayısı bin 600'ü geçen Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan mühendis ve teknisyenler yüksek katma değerli üretimin önünü açan çalışmalar yürütüyor.

REKABETÇİ: Türkiye, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü, rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen bir ülke haline geldi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ: Yüksek teknoloji yatırımları için Ar- Ge'den seri üretime; uçtan uca, bütüncül bir destek mekanizması kuran Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla bugüne kadar 100 milyar liranın üzerinde yatırım harekete geçirildi.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM:

Ekonominin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü destekleyecek yeni projeler de devreye alındı.

Sanayinin ikiz dönüşümünde, kamunun yalnızca teşvik eden değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşıma sahip olması gerektiği anlayışıyla "Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları" kamuoyuyla paylaşıldı.

TEŞVİKLER: Dünya Bankası iş birliği ile yürütülen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 750 milyon dolarlık finansman sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunularak, "Türk Sanayisi" yeşil dönüşümde örnek ve öncü hâle getirildi.