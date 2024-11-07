Trump’ın zaferi ile piyasalar sallandı

ABD tarihinin en heyecanlı başkanlık seçimlerinden birinde oy sayımı devam ederken, Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarış tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Salıncak eyaletlerden üçünü kazanan Trump, ilk açıklamasında zaferini ilan ederken, piyasalarda da inişli çıkışlı durumlar söz konusu.

BORSALAR YEŞİLLENDİ

Dolar güçlenirken, Euro/ dolar paritesi sert geriledi. Altın, gümüş ve petrol fiyatları da hızlı düştü. Bitcoin rekor kırdı. Borsa İstanbul ise, ılımlı bir tepki verirken; TL pozitif ayrıştı. Trump'ın önde gitmesi hisse senetlerini destekledi. ABD vadeli hisse senedi endeksleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi. FTSE 100 ve Avrupa hisse senetlerinin, şu ana kadar gelen ABD seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanacağına işaret etmesiyle ve ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin desteğiyle daha yüksek açılması bekleniyor. IG analistleri, "ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dolar gibi gece boyunca yükseldi" değerlendirmesini yaptı. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,66 artışla 863 puana yükseldi.

4 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Dolar Endeksi 105,31 ile 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Euro, dolar karşısında yüzde 1,7'nin üzerinde değer kaybederek, 4 ayın en düşük seviyesi olan 1,0703'ü gördü. Trump'ın öne geçmesiyle altın fiyatları sert geriledi. Ons altın 2749 dolardan 2701 dolara kadar geriledi.

BİTCOİN'DE TRUMP REKORU

Bitcoin, kripto para dostu olarak bilinen Trump'ın resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlığına daha yakın olmasından destek bularak sert yükseldi ve Bitcoin fiyatı 75 bin doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Lider kripto para birimi, tarihi zirvesini 75 bin 413 seviyesine taşıdı.

GÜMÜŞ FİYATLARI GERİLEDİ

Ons gümüş fiyatı Trump'ın öne geçmesinin ardından, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 31,45 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise, yüzde 1,16 kayıpla 32,25 dolarda işlem gördü. Gram gümüş de aynı dakikalarda, yüzde 1,35 düşüşle 35,46 lirada bulundu.

PETROL FİYATLARI ETKİLENDİ

Doların güçlenmesiyle Brent petrolde düşüş yüzde 2'yi aştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 74,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,43 dolardan alıcı buldu.