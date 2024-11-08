20 milyon öğrenci ve aileleri ara tatil hazırlıklarına başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük birinci dönem ara tatilinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin tatil yapacağını belirterek, "Ara tatil, turizmde yeni bir ara sezonunun oluşmasını sağladı" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre, birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım arasında yapılacak. Okullarda son teneffüs zilinin 8 Kasım'da çalmasıyla birlikte öğrencileri hafta sonları dahil 9 gün sürecek bir tatil bekliyor. Bağlıkaya, ilk ve ortaöğretimde 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ara tatilin, turizmde yeni bir ara sezonunun oluşmasını sağladığını aktardı. Bağlıkaya, "Bu yıl 11-15 Kasım arasında gerçekleşecek olan ve hafta sonları ile birlikte 9 günlük bir dönemi kapsayan ara tatilde yaklaşık 20 milyon öğrenci tatil yapacak. Ara tatil dönemini aileler, tıpkı sömestr dönemi gibi alışkanlık edinerek önceden planlamaya başladılar. Seyahat acentelerimiz da ara tatil dönemine yönelik özel tur paketlerini vatandaşlarımızın beğenisine sundular" şeklinde konuştu.