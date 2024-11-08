TÜGİAD Ege’den E Ticaret Paneli

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi, "Dijital Ekosistemde E-Ticaretin Geleceği" paneli düzenleyerek Türkiye'nin e ticaretteki konumu, fırsatları ve öne çıkan yönlerini değerlendirdi. "Dijital Ekosistemde E-Ticaretin Geleceği" panelinin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Yönetim Başkanı Gürkan Yıldırım, hızla büyüyen e-ticaret dünyasında Türkiye'nin dijitalleşme sürecindeki yerini ve bu dönüşümde İzmir'in oynayabileceği önemli rolü ele almak üzere toplandıklarını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda dijital dönüşüm yolunda ciddi adımlar atarak e-ticaret alanında önemli bir büyüme kaydettiğini vurgulayan TÜGİAD Başkanı Yıldırım, "Ticaret Bakanlığı'nın 2023 e-Ticaret Görünümü Raporu'na göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artış göstererek 1,85 trilyon TL'ye ulaştı ve işlem sayısı yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adete çıktı. Bu rakamlar, Türkiye'nin dijital ekonomiye adaptasyonunu ve geleceğe yönelik büyük potansiyelini yansıtırken, İzmir gibi liman şehirlerinin sunduğu stratejik avantajlarla bu büyümeyi desteklediğini görüyoruz" dedi.