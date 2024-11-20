Yolların keyfi e-kasko ile çıkıyor

E-kasko Sigortası, elektrikli araçlar için tasarlanmış çarpışmadan hırsızlığa, selden doluya ve birçok riske karşı koruma sağlıyor. Bunun yanında aracın yolda şarjının bitmesinden, muafiyetsiz batarya teminatına kadar elektrikli araç ve sahiplerini güvence altına alıyor. Elektrikli aracınıza üretici firma tarafından sunulan batarya garanti kapsamı süresince, bataryanız muafiyet olmadan sigorta şirketlerinin koruması altında oluyor. Öte yandan e-kasko, elektrikli araçların şarj bitmesine karşı mobil şarj ve ücretsiz çekici hizmetleri ile yolda kalma endişesini ortadan kaldırıyor. Şarj istasyonu ya da şarj istasyonuna ait şarj ekipmanlarından kaynaklanan, araca ve/veya bataryaya gelebilecek hasarlar teminat altında.

EKİPMANLAR KORUNUYOR

Elektrikli araçların orijinal şarj ekipmanlarının çalınması ya da 3. kişiler tarafından zarara uğratılmasına karşı da sigorta şirketleri sizleri koruyor. Eğer e-kasko yaptırırsanız, bütün şirketler böyle durumlara karşı önlemini alıyor. Ayrıca trafikte yaşanacak her durumu göz önünde bulunduran e-kasko Sigortası, güvenli bir sürüş için araca ve kullanıcıya çözümlerin tümünü teminatlarıyla sunuyor.