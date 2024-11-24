AB’nin ticaret müşavirlerinden yerli fabrika Siro’ya ziyaret

Türkiye'nin yerli akıllı otomobili Togg'un Avrupa yolculuğu için önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği'nin Ticaret Müşavirleri Togg ve yerli batarya fabrikası Siro'da inceleme yaptı. Türkiye'de bulunan ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Avrupa Birliği ticaret müşavirlerinden oluşan heyet Gemlik'e gelerek Yılport Gemport limanı ve Türkiye'nin otomobili Togg tesisleri ile yerli batarya fabrikası Siro'da temaslarda bulundular.

Heyete Gemlik limanlarının ticari faaliyetleri ve kapasiteleri hakkında detaylı bilgiler verildi. AB heyeti GTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Balkan ve Hakan Işıkçı ve beraberindekiler Türkiye'nin otomobili TOGG tesisleri ile SIRO Batarya fabrikasını da ziyaret etti.