Devlet Su İşleri (DSİ) 515 işçi alıyor! İşte İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar...

Doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna(Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı.) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 16/12/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

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