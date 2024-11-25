Devlet Su İşleri (DSİ) 515 işçi alıyor! İşte İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar...

DSİ 515 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Devlet Su İşleri taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 515 adet Sürekli İşçi alımı yapacak. 515 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 263 adedi doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın); 252 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 25/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır
Doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna(Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı.) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 16/12/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna(Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 16/12/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.