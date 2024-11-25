Kiracı sorununa hukuki çözüm: Dava yok tahliye var!

Kiracıyı evden çıkarmak, tarafların beklentilerinin uyuşmadığı zamanlarda gündeme gelebilen bir durumdur. Kiraya verenin kiracıyı hukuki yollarla çıkarması ancak kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Ancak tahliye işlemleri, ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Ev satın almak isteyenler, içinde kiracı bulunan bir mülkü almakta tereddüt edebilmekte, kiracıyı evden çıkarmak ise zaman ve enerji kaybına neden olabilmektedir. Fakat avukat Zafer Ayık, milyonlarca ev sahibine çözüm öneriyor ve kiracılardan tahliye talep etmek için dava açmadan gerçekleştirilebilecek bir yöntem sunduğunu belirtiyor. Ayık, bu yöntemle ev sahiplerinin, yazılı kira sözleşmesi yapmadıkları durumlarda bile kiracıları tahliye edebileceğini ifade ediyor.

EV SAHİPLERİ İÇİN AVANTAJ

Avukat Zafer Ayık, milyonlarca ev sahibine kiracı tahliyesi için dava açmadan bir çözüm sunduğunu belirtti. Yeni Asır'a yaptığı açıklamalarda, mülk sahiplerinin sözlü kira sözleşmeleriyle kiraladıkları evlerdeki kiracılarını tahliye etmek için 3091 Sayılı Kanun'u kullandıklarını belirtti. Ayık, bu kanunun, yazılı kira sözleşmesi bulunmayan durumlarda tahliye işlemlerinin idari yollarla yapılmasına olanak sağladığını vurguladı.

Ayık'ın açıklamasına göre, 3091 Sayılı Kanun, mülk sahiplerine kaymakamlıklara başvuru yaparak, tahliye davasına gerek kalmadan idari bir tahliye süreci başlatma imkanı sunuyor. Bu yöntem, uzun yıllar önce evlerini kiraya veren ve güvene dayanarak yazılı sözleşme yapmayan mülk sahiplerinin, kiracılardan tahliye talep etmelerini kolaylaştırıyor. "Mülk sahiplerinin, kiracılarıyla olan sorunları çözmek için başvurdukları 3091 sayılı kanun, kiracının tahliyesini hızlandırmak için önemli bir çözüm önerisi sunuyor. Özellikle, yazılı kira sözleşmesi bulunmayan durumlarda, bu kanun sayesinde tahliye işlemi hızla yapılabiliyor" diyen Ayık, bu çözümün ev sahipleri için büyük bir avantaj oluşturduğunu belirtiyor.