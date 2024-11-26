İzmir- Ankara hızlı tren hattında sona geliniyor... 2028’de yolcu taşımaya başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bakan Uraloğlu, projeler ile ilgili sunum yaptı.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda altyapıya 280.6 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, 2025'te ise 482 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, demiryolu sektörüne ilişkin, "Ülkemize kazandırdığımız hızlı trenlerle bugüne kadar toplam 92 milyon yolcu taşınmıştır. 13 bin 919 kilometreye ulaştırdığımız demiryolu hat uzunluğunu 2028'de 17 bin 287 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Devam eden demiryolu projelerine ait verileri de paylaşan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3 bin 92 kilometre hızlı tren hattımızı tamamlamayı planlıyoruz. Bunlardan Ankara-İzmir hızlı demiryolu hattı sayesinde 824 kilometre olan mevcut hat uzunluğu 505 kilometreye düşerek, 14 saatlik seyahat süresi yaklaşık 3,5 saate inecektir" diye konuştu.