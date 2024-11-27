Kavaklıdere’de TOKİ konutları teslim edildi

Muğla'nın Kavaklıdere lçesinde TOKİ tarafından yapılan 8'inci etap TOKİ konutları törenle hak sahiplerine teslim edildi. Kavaklıdere'de 362 TOKİ konutunun yapım ihalesi ise 14 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, geçen hafta yapılan 7'nci etap TOKİ konutları töreninden sonra, Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 8'inci etap konutlar sahiplerine törenle teslim edildi. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Bizler dar gelirli insanlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmeleri için TOKİ kanalı ile pek çok çalışmayı başarı ile tamamladık. Kavaklıdere ilçemizin 9. 10. ve 11. etap TOKİ konutları olacak" dedi.