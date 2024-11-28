Doğal gaz ithalatı eylülde arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 992 milyon 710 bin metreküpü boru hatlarıyla, 384 milyon 800 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yıl eylülde 3 milyar 291 milyon 830 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 2,60 artarak 3 milyar 377 milyon 510 bin metreküpe ulaştı.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN

Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 446 milyon 470 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 35 milyon 290 bin metreküple Azerbaycan ve 510 milyon 950 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 384 milyon 800 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 6,03 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi eylülde yıllık bazda yüzde 4,07 azalarak 2 milyar 920 milyon 220 bin metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 2 azalışla 1 milyar 22 milyon 860 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 10,8 azalarak 1 milyar 29 milyon 340 metreküp oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise eylülde yüzde 6,03 artarak 302 milyon 600 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 düşüşle yaklaşık 4 milyar 818 milyon 560 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 4 milyar 567 milyon 990 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 250 milyon 570 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.