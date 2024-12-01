Kasım indirimlerine dikkat! Binlerce liranız gidebilir

"HEMEN KARAR VERMEYİN"

Öğretim Üyesi İlker Korkmaz, "Bizi avlamaya çalışanlar olabileceğini kafamızda düşünmemiz lazım" diyerek, "Eğer biz sahte siteye gidiyorsak, özellikle finansal anlamda bir iş yapacaksak, bunların gerçek değerleriyle karşılaştırmak daha anlamlı bir şey olur. Hemen karar vermememiz lazım. Bu hareketin bilinci açısından, gerçekten doğal bir durum mu? Kendimizin düşünmesi lazım. Markaların yanı sıra, bunları bize pazar olarak internette sunan bazı siteler var ki bunların içinde güvenilirlik açısından belli bir itibara gelmiş olanlar var. Dolayısıyla itibarlı olan siteleri kullanmak, elbette bizim için bir avantaj; ama zaten sahte site yapanlar, bu itibarlı sitelerin sahtesini yapmaya çalışıyor olabilir. Bu bir oltalama taktiği olabilir, sosyal medya hesaplarımızdan ya da belki e-postadan bile 'şuraya git' 'şurada aniden şunu yap' gibi olağan dışı bir durum olabilir. Öncelikle bir arama motoru kullandığımızda, kendimiz genel bir şey girdiğimizde, illaki ön sırada çıkan gerçek site olacak diye bir garanti yok. Ön sırada çıkan sahte site de olabilir. O yüzden eğer biliyorsak, o adres çubuğuna adresi kendimiz yazabiliriz. Tabi hatırlaması kolay bir durum değil. O halde arama motorundan çıkana gittiğimizde, birincisi; en önemli nokta HTTP ve HTTPS gibi iki tane kavram var. Bunlardan HTTPS olan, güvenli olan iletişimi sağlayan. Bu adres çubuğunda, eğer finansal bir işlem yapacaksak bu HTTPS'yi görmek en azından gerekli. Çok hızlı hareket etmeyelim. İmla hataları var mı? Tuhaf, amacı dışında şeyler çıkıyor mu? Bunlara bakmak lazım" diye konuştu.