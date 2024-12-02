İş dünyasının Menemen zirvesi

Son dönemde başarılı şehircilik çalışmalarının yanında yaptığı yatırımlarla da gündem olan ve yatırımcıların dikkatini çeken Menemen'de, "İş dünyası Menemen'de buluşuyor" organizasyonunu gerçekleştirildi. Birçok iş insanının katıldığı toplantıda konuşan İzmir Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri en önemli konularımızdan biri istihdam oldu. Çünkü istihdamın olduğu yerde refah olur, sanat, spor, umut, huzur ve bereket olur. Bu nedenle Menemen'imizin ve ülkemizin büyümesine, kalkınmasına yaptığınız katkılar çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ülkemizin her geçen yıl hem niteliği hem de niceliği artan ihracatına ve ticaretine katkı sunan siz değerli firma temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Sadece iş kapıları açmakla kalmadınız, aynı zamanda ailelerin umutlarını da yeşerttiniz, geleceğe olan inançlarını güçlendirdiniz. Menemen'de hep birlikte bir başarı hikayesi yazdık" dedi.