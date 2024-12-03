50 kovanla başladı, şimdi dünyaya satıyor

Bu yıl 4. yapılan Türkiye Tarım Zirvesi'ne kadın ve genç çiftçiler damga vurdu. Kadın kooperatifleri tarımda başarı hikayeleri yazmaya devam ederken, "Köyüne dön" projesi kapsamında devlet desteğiyle Çanakkale'de kurduğu çiftliğinde arıcılık yapan Derya Demircan'ın hikayesi katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Zirvenin kapanışında Demircan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'e Türkiye'nin prolin değeri en yüksek ballarını hediye etti.

Demircan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kazdağları'nda ürettiği ballardan takdim etti.

Türk tarımının gelişmesinde kadının rolü her geçen gün güçlenirken Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi'ne katılan kadınların hikâyeleri sektörde kadın ağırlığının her geçen gün arttığını gözler önüne serdi.

HİKAYESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Derya Demircan, büyük emeklerle kurduğu çiftliğinin hikayesini anlattı. İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken arıcılığa merak sarınca hayatını değiştirdiğini söyleyen Demircan Tarım Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi' Projesi kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle arıcılık ekipmanları aldığını ve işe başladığını ifade etti.

"Bakanlığın projesi sayesinde doğada yaşama hayalimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştım" diyen Demircan, "50 kovanla başladığım işte şu an 250 kovana ulaştım. Amacım insanların hak ettiği değerde ballar tüketmelerini sağlamak" dedi. Zirvenin kapanışında ise katılımcıları tatlı bir sürpriz bekliyordu. Kapanışta Derya Demircan, Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını ve Bayramiç ilçesini yakından tanıtma fırsatı buldu.