‘‘LPG’li araç sayısında dünyada ilk sıradayız’’

TÜRKİYE Enerji Zirvesi'nde konuşan Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, sektörün durumuna ve yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eyüp Aratay, Türkiye'nin küresel LPG piyasasında dünyanın sayılı pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle yıllık 3,5 milyon tonu bulan otogaz tüketimi ile Rusya'nın ardından dünya genelinde otogazda en fazla LPG tüketin ülke olarak ikinci sırada yer alıyoruz. Yine dünya genelindeki 27 milyon adet LPG'li aracın yaklaşık 5 milyonu ülkemizde bulunuyor. Türkiye olarak gerek istasyon gerekse de LPG'li araç sayısında dünyada ilk sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.