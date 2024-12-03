Orman yangınları için fon kurulacak! İşte düzenlemenin detayları...

Fon gelirleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlara ait satış ve kiralama gelirleri, orman parkı işletme bedelleri, orman ürünü satış gelirleri, ormanlarda verilen izin gelirleri, Turizmi Teşvik Kanunu gereğince turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanlarına ilişkin proje toplam bedelinin yüzde 3'ü oranında alınacak ilave bedellerden, her nevi bağış ve yardımlardan oluşacak.

YAKAN TUTUKLANACAK

Ormanları yakan ya da zarar verenler hükmün açıklanmasının ertelenmesi uygulamasından yararlanamayacak. Bu kişiler tutuklanıp cezaevine gönderilecek. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak maksadıyla Orman Genel Müdürlüğü Karbon Yutak Ormanları kuracak ya da kurduracak.