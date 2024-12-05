Adnan Menderes’te GES yatırımı başladı

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda otopark alanları güneş enerjisi panelleriyle kaplanıyor. Proje tamamlandığında, havalimanının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 25'inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında, kapalı ve açık otopark alanlarında üç aşamalı çalışmalar yürütülecek ve toplamda 10 bin 200 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirilecek. 2025 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanan santral, 5,9 MW kapasiteye sahip olacak. Yıllık 10 milyon kWh enerji üretimi hedeflenirken, bu üretim sayesinde 660 hanenin bir yıllık kullanımına eşdeğer 4 bin 592 ton emisyon azaltılacak.