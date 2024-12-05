Türk kahvesi kültürel miras listesinde

TÜRK Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu, Türk kahvesi ve kültürünün kültürel miras listesine kabul edilen ilk 'kültür içeceği' olduğunu belirterek, "Bu listeye girmesi Türk kahvesi konusundaki ulusal ve uluslararası farkındalığı artırdı" dedi. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, Türk kahvesinin, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle her yıl kutlanmaya başladı.

ÇOK FAZLA TÜKETİLİYOR

TÜRK Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla listeye giren gün kapsamında, Türk kahvesi kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Türkiye'de kahve çekirdeği yetişmemesine rağmen kahve türlerinin Türk kültüründe önemli bir yeri bulunuyor. "Menengiç", "süvari", "dibek", "mırra", "hilve", "cilveli", "devebatmaz" gibi birçok farklı isimle çeşitli kahveler hazırlanarak tüketiliyor. Dünyada günde yaklaşık 3,5 milyon doz kahve içildiğine işaret eden Çolakoğlu, sudan sonra en çok tüketilen içeceğin kahve olduğunu söyledi.