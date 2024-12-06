Kentsel dönüşüm yasası kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, İstanbul başta olmak üzere şehirlerin depreme dayanıklı hale gelmesi, kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Yasa'yı kabul etti. Yasa ile vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için imar hakkı aktarımı getirildi.

HAPİS CEZASI GELİYOR

Yasada öne çıkan diğer maddelerden biri ise, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılan arsa ve arazi teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulacak. Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ise satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlar ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre verilecek. Gecekondu Kanunu'nda değişiklikler yapılan yasaya göre, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ile bu yapıları çevreleyen tel örgü, çit ve duvar gibi yapılar hakkında TOKİ, belediyeler veya il özel idareler yıkım kararı verebilecek. Bu yapılar hızla yıkılacak. Yasada yer alan diğer maddeler ise şöyle; "Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, yapı denetimi dışında tutulacak. Yapı denetim şirketleri ile ilgili cezalar ağırlaştırılıyor. Yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun yöneticileri, mimar, mühendisleri ve diğer teknik personeliyle laboratuvar görevlilerine 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek."