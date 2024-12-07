Asgari ücrette final senaryosu: Yüzde 35 zam beklentisi ağır basıyor

Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken, hükümet kanadı, masadan uzlaşma ile kalkmayı hedefliyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda ise kulislerde yüzde 21 ile yüzde 50 oranları arasında senaryolar konuşuluyor. Buna göre, yüzde 21 zam ile 20.570, yüzde 25 zam ile 21.252, yüzde 30 zam ile 22.102, yüzde 35 zam ile 22.952, yüzde 40 zam ile 23.802, yüzde 41.5 zam ile 24.000 ve yüzde 45 zam ile 24.650 rakamları ortaya çıkıyor. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 45,70, yüzde 2,5 olursa yüzde 46,40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47,20 olarak gerçekleşeceği hesaplaması yapılıyor. Eğer hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa bu kez asgari ücrete yapılacak zam üç ihtimal ekseninde yüzde 33.35, yüzde 33.7 ve 34.1 zam şeklinde olacak. Kulislerde konuşulan ağırlıklı senaryo ise rakamın yukarı yuvarlanarak yüzde 35 seviyesinde zam yapılması. İktidar kanadındaki hakim görüş, hedeflenen enflasyonun üzerinde zam yapılacağı yönünde.