Aws’den 100 milyon dolarlık destek! Eğitimde eşitlik atağı

AWS, dezavantajlı öğrencilere yapay zeka, bulut bilişim, dijitlal okuryazarlık ve benzeri konularda beceriler kazandırmak için 100 milyon dolar harcayacak. Günümüzün hızla değişen dijital dünyasında, yapay zeka ve bulut bilişim öğrenciler için sınırsız fırsatların kapısını aralayabilir. AWS Eğitimde Eşitlik İnisiyatifi, temsil edilmeyen topluluklara yönelik dijital öğrenme yeniliklerini geliştirmek için eğitim kuruluşlarına teknolojiler sağlıyor. Amazon Web Services (AWS), eğitimde eşitliği sağlama ve dezavantajlı topluluklardan öğrenicilerin öğrenme fırsatlarına eşit erişimini sağlama konusunda kararlı şekilde adım atıyor. Bu nedenle AWS, AWS Eğitimde Eşitlik İnisiyatifi kapsamında, dünya genelindeki uygun eğitim kuruluşlarının dijital öğrenme çözümleri geliştirmelerine veya ölçeklendirmelerine yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki beş yıl boyunca 100 milyon dolara kadar bulut kredisi sağlamayı taahhüt etti.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA

Bu yeni program, alıcılara AWS'nin bulut hizmetlerini kullanma maliyetlerini dengelemek için nakit yerine geçebilen bulut kredileri sağlayacak. Bu kuruluşlar, AWS'nin kapsamlı bulut teknolojisi ve ileri düzey yapay zeka hizmetleri portföyünden yararlanarak yapay zeka asistanları, kodlama müfredatları, bağlantı araçları, öğrenci öğrenme platformları, mobil uygulamalar, sohbet robotları ve diğer teknoloji tabanlı öğrenme deneyimleri gibi yenilikler geliştirebilecek. Ayrıca, AWS Çözüm Mimarları'ndan teknik uzmanlık alarak mimari rehberlik, sorumlu yapay zeka uygulamaları için en iyi yöntemler ve sürekli optimizasyon desteği elde edebilirler. AWS Eğitimde Eşitlik İnisiyatifi, Amazon ve AWS'nin dezavantajlı öğreniciler için eğitim ve kariyer fırsatlarının kapılarını açmaya yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü temel alıyor.

ÖNEMLİ BİR YOL HARİTASI

Geçen yıl, 2 milyondan fazla öğrenci, Amazon Future Engineer gibi Amazon eğitim programları aracılığıyla toplamda 17 milyon saatten fazla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM), okuryazarlık ve kariyer geliştirme kursları aldı. Bu program, dezavantajlı ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan öğrenciler için bilgisayar bilimi eğitimine erişimi artırmayı hedefleyen, çocukluktan kariyere kadar bir yol haritası sunuyor.

DİJİTAL ÖĞRENMEYE GİRİŞİMLER KATKI SAĞLIYOR

AWS şimdiden 10 ülkeden 50'den fazla kuruluşla çalışıyor ve bu kuruluşların dezavantajlı ve yeterince temsil edilmeyen topluluklara dijital öğrenme çözümleri sunmalarını sağlamak için gelişmiş teknolojilerden yararlanıyor. İşte bazı örnekler:

- CODE.ORG: K-12 okulları için bilgisayar bilimi ve yapay zeka eğitimi sağlamaya adanmış bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Code. org, AWS'nin bulut kredilerini bir Yapay Zeka Öğretim Asistanı'nı ölçeklendirmek için kullanacak. Bu yenilik, öğretmenlerin öğrencilerin kodlama projelerini değerlendirmek için harcadıkları süreyi %50'ye kadar azaltmalarına yardımcı oldu. Artan verimlilik, öğretmenlerin kişiselleştirilmiş ders planları hazırlamaları ve öğrencileri birebir yönlendirmeleri için daha fazla zaman sağlıyor. Code.org'un Yapay Zeka Öğretim Asistanı, AWS'nin yapay zeka inovasyonlarını oluşturmak ve ölçeklendirmek için tamamen yönetilen hizmeti olan Amazon Bedrock ile destekleniyor.

- ROCKET LEARNİNG: Hindistan merkezli, dezavantajlı çocuklar için kaliteli erken çocukluk eğitimine erişimi iyileştiren bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Rocket Learning, AWS QuickSight'teki Amazon Q'yu bir üretken iş zekası hizmeti olarak kullanarak, eğitimcilere ve ebeveynlere sunulan video ve WhatsApp tabanlı içeriklerin trendlerini ve etkinliğini analiz eden bir projeyi ölçeklendirecek. Bu analiz, farklı bölgelerdeki diller ve kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak çocukların öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için içerikleri optimize etmeye yardımcı oluyor.

- TANGİBLE AFRİCA: Güney Afrika'daki çocuklara kodlama becerileri kazandıran bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Tangible Africa, AWS'ye dayalı çevrimdışı kodlama müfredatını ölçeklendirerek Gana, Kenya, Uganda ve Zambiya'da 10.000 öğrenciye ve 120 öğretmene ulaşacak.