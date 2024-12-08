Dış finansmana erişim kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü söyledi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir" ifadelerine yer verdi.

100'DEN FAZLA TEKNOPARK

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2024'e katılan Şimşek, 'Akıllı Ekonomiler Çağında Rekabet Edebilirlik' başlıklı panelde konuştu. Şimşek, "Türkiye, küresel olarak önemli bir üretim üssü haline geldi" diyerek, yapay zeka teknolojilerine hazırlık için önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. Şimşek, "Bu, insan sermayesi açısından olduğu kadar fiber optik hatlar, internet erişimi ve geniş bant abonelikleri gibi dijital altyapı yatırımlarını da içeriyor" diye konuştu. IMF'nin 174 ekonomiyi kapsayan Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'ne göre Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üstünde bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, ülkede veri merkezlerine yönelik daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletlerin (BM) öncü teknolojilere hazırlık konusunda bir endeks hazırladığını hatırlatan Şimşek, Türkiye'nin bu endekste de kişi başı gelirine oranla emsallerinin önünde olduğunu belirtti. Mehmet Şimşek, Türkiye'nin imalat sanayisi söz konusu olduğunda yatırımlarda ve ekosistemi genişletmede kayıtsız kalmadığını belirterek, şunları kaydetti; "Bence bizim için asıl zorluk değer zincirini yukarı taşımak. Bu nedenle son 10 yıla bakacak olursanız AR-GE harcamalarını neredeyse iki katına çıkardık. Bu harcamaların GSYH içindeki oranı yüzde 1,4'ün biraz üzerinde ve gelişmiş ekonomilere kıyasla hala düşük. AR-GE harcamalarının yüzde 50'den fazlası özel sektör tarafından yapılıyor ancak devlet de büyük teşvikler sağlıyor. 1300'den fazla AR-GE merkezimiz, 300'den fazla tasarım merkezimiz ve ayrıca 100'den fazla teknoparkımız var. Bizim için gerçekten de kilit konu KOBİ'lerin dijitalleşmesi."