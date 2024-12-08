Türkiye Yüzyılı’nın ikinci bütçesi görüşülecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri için hazırlıkları yaptıklarını, 12 gün sürecek görüşmelerde partisinden 136 milletvekilinin söz alacağını bildirdi. Genel Kurulda bütçe görüşmelerinin 9 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirten Güler, görüşmelerin 12 gün süreceğini ifade etti. Bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerinin 8 turda görüşüleceğini kaydeden Abdullah Güler, 20 Aralık'ta görüşmelerin tamamlanacağını ve oylama yapılacağını anlattı. Güler, görüşmelerin ilk gününde Genel Kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceğini bildirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin 9 Aralık Pazartesi günkü birleşimde gerçekleştirileceğini dile getiren Güler, şunları kaydetti; "Bütçe görüşmelerinde 136 milletvekilimize söz vermeyi planladık. 2025 yılı bütçesi AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 23'üncü bütçe. Bu bütçe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yedinci, Türkiye Yüzyılı'nın da ikinci bütçesi."