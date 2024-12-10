Bakan Uraloğlu açıkladı: 214 milyon 661 bin 965 yolcu havayolunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, kasım ayında 69 bin 652'si iç hatlar, 59 bin 167'si dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 171 bin 55 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu, "Uçak trafiği 2023 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında, iç hatta 12,2; dış hatta yüzde 10 ve üst geçişler de dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 9,5 artış meydana geldi." açıklamasında bulundu.

YOLCU SAYISI YÜZDE 10,8 ARTTI

Söz konusu aydaki yolcu verilerini de değerlendiren Uraloğlu, "Yolcu sayısı iç hatta 7 milyon 444 bin 305, dış hatta ise 8 milyon 876 bin 361 olarak gerçekleşti. Transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 16 milyon 328 bin 863 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 10,8 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise kasımda iç hatlarda 93 bin 395 ton, dış hatlarda 305 bin 78 ton olmak üzere 398 bin 473 tona ulaştı." diye konuştu.

11 AYDA 214 MİLYON 661 BİN 965 YOLCU

Ocak-Kasım dönemini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 835 bin 436, dış hatlarda ise 809 bin 41 olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 121 bin 108 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi. 11 aylık dönemde 88 milyon 208 bin 186, dış hatlarda ise 126 milyon 224 bin 96 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 214 milyon 661 bin 965 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu."

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 852 bin 705 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 708 bin 111 ton olmak üzere, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 4 milyon 560 bin 816'ya ulaştığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 73 MİLYON 769 BİN 835 YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise kasım iç hat uçak trafiğinin 8 bin 695, dış hat trafiğinin ise 31 bin 817 olmak üzere toplamda 40 bin 512'ye ulaştığını kaydederek, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 252 bin 603, dış hatlarda 4 milyon 986 bin 300 olmak üzere toplamda 6 milyon 238 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 8 artış gösterdi." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 11 aylık sürede; iç hatlarda 109 bin 114, dış hatlarda 365 bin 601 olmak üzere toplamda 474 bin 715 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "İç hatta 15 milyon 954 bin 791, dış hatlarda 57 milyon 815 bin 44 olmak üzere toplamda 73 milyon 769 bin 835 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." diye konuştu.

SABİHA GÖKÇEN'DE 220 BİN 878 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "İç hatlarda 8 bin 947, dış hatlarda 11 bin 467 olmak üzere toplamda 20 bin 414 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 570 bin 399, dış hatlarda 1 milyon 884 bin 344 olmak üzere toplamda 3 milyon 454 bin 743 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 16 artış gösterdi." diye konuştu.

Uraloğlu, 11 aylık sürede ise iç hatlarda 101 bin 458, dış hatlarda 119 bin 420 olmak üzere toplamda 220 bin 878 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti. İç hatlarda 17 milyon 936 bin 347, dış hatlarda 19 milyon 970 bin 729 olmak üzere toplamda 37 milyon 907 bin 76 yolcu trafiğine hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, 2024 yılı kasım sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin yüzde 12 arttığını bildirdi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise kasım ayında 2 bin 337, 11 aylık süreçte ise 25 bin 843 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti.

TURİZM MERKEZLERİ 11 AYDA 58 MİLYON 775 BİN 580 YOLCU AĞIRLANDI

Bakan Uraloğlu, Ocak-Kasım döneminde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 16 milyon 886 bin 834, dış hatlarda ise 41 milyon 888 bin 746 olmak üzere toplamda 58 milyon 775 bin 580'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 133 bin 264, dış hatlarda ise 261 bin 78 olmak üzere toplamda 394 bin 342 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"2024 yılı ilk 11 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 10 milyon 687 bin 378, Antalya Havalimanı'nda 37 milyon 219 bin 963, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 580 bin 375 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 276 bin 170 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 11 bin 694 yolcu trafiği gerçekleşti."