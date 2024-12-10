Denizli OSB gecede ödülleri topladı

DENIZLI Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması ödül töreninde 'OSB'nin Yıldızlarına En Çok Katkı Veren OSB' kategorisinde ödülün sahibi oldu. OSB'nin Yıldızları Araştırmasına katılarak farklı kategorilerde ödül kazanan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, En Çok Kadın İstihdam Sağlayan Firma kategorisinde 3., AR-GE Harcamasını En Çok Artıran Firma kategorisinde ise 4. sırada yer alarak ödüllerini aldı.