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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

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