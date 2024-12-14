Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım" hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) platformu üzerinden 12.12.2024 (08.30) – 25.12.2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.