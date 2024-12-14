Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı

Ege Üniversitesi 172 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alım ilanına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden yapılacağını araştırıyor. İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartları...
Ege Üniversitesi 172 sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alım ilanına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden yapılacağını araştırıyor. İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartları...
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER
1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım" hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 12.12.2024 (08.30) – 25.12.2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.
4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.