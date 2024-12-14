Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı çekilişi için İzmir'deki gişelerde bilet satışları arttı. Bayiler şansını denemek isteyen oyunseverlere, biletlerin tükenebileceğini belirterek son güne kalmamaları için uyarıda bulundu. Bu yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 600 milyon TL, toplam ikramiyenin ise 3,5 milyar TL olması hem bayileri hem de vatandaşları heyecanlandırdı. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak satışların umduklarından fazla olduğunu dile getirip, yılbaşı biletlerine büyük talep olduğunu vurguladı. Çakmak, "Telefonlarımız susmuyor. İzmir'in her tarafına bilet gönderiyoruz. Klasik piyango severler biletlerini son güne bırakmasın, şimdiden alsınlar" ifadelerini kullandı.