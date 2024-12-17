Altın fiyatları için kritik rakam

ALTIN'DAKİ dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, gram ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 18 Aralık Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı, 2025 yılı altın fiyatlarında rotayı büyük ölçüde belirleyeceğini ve kritik rol oynayacağını açıkadı. 'Gram altın için 4500 TL, ons altın için ise 3500 dolarlık rekor seviyeler gündemdeki yerini koruyor' diyen Memiş 'Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Rekor seviyelerden yaşanan gerilemeler, yeniden bir düşüş trendine işaret ederken, piyasalarda dikkatler kritik bir haftaya odaklanmış durumda. Jeopolitik risklerin azalması, piyasaların odak noktasını ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevirdi' dedi.