Bakanlık 3 oyuncağı toplatma kararı aldı

TICARET Bakanlığı, piyasada satılan bazı oyuncaklarda tehlikeli kimyasallar tespit etti. Özellikle slime, sticker ve lastik toplarda bulunan kurşun ve fitalat maddelerinin sınır değerlerin çok üzerinde olduğu belirlendi. Bakanlık, bu ürünlerin toplatılmasına karar verirken uzmanlar, aileleri ciddi sağlık risklerine karşı uyardı. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki oyuncaklara yönelik denetimlerinde sağlık açısından ciddi tehlikeler barındıran kimyasallar tespit etti. Özellikle slime, sticker ve lastik top gibi çocukların en çok tercih ettiği oyuncaklarda kurşun ve fitalat maddelerinin yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirlendi. Bu ürünler, kanserden organ yetmezliğine kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Taştekin, söz konusu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.