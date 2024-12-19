Promosyonda yıl sonu fırsatı

Yeni yıla kısa süre kala emekli promosyonları yeniden belirlendi. Emekliler, bankaların müşterilerine özel tekliflerini değerlendirmeye başladı. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da yeni yılda maaş müşterilerine özel teklifler sunmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

YENİ TUTARLAR AÇIKLANDI

ARALIK ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri...

HALKBANK

- Emekli maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL'ye kadar olan emeklilere 8.000 TL,

- 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

- 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL promosyon veriliyor.

ZİRAAT BANKASI

- SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

VAKIFBANK

- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

-10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

-15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

- 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB FİNANSBANK

- Aylık maaş tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,

-Aylık maaş tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,

-Aylık maaş tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,

-Aylık maaş tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL ödeniyor..

ING BANK

- Aylık maaş tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

-15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

-20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

-10.000 - 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

- 15.000 - 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL,

- 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

AKBANK

- Emekli maaşı 0 - 9.999 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

-10.000 TL - 14.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

-15.000 TL - 19.999 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL,

- 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

YAPI KREDİ

- Emekli maaşı 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,

- 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,

- 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,

- 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.