Son dakika: ABD'den Türkiye'ye "Gazprom" muafiyeti

ABD, geçtiğimiz ay Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye de doğal gaz borçlarını bu sistem üzerinden ödüyordu ve Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti.

ABD Türkiye'yi yaptırımdan muaf tuttu.