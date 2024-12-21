Kuyumculukta yeni dönem! Kimliksiz satış yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe sıkı denetimlere hazırlanıyor. 2025 ile birlikte kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. 185 bin lirayı aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla 2023 yılında düzenleme yapmış, kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan bu düzenleme için harekete geçti. Kimlik ibrazı artık yılbaşından itibaren itibaren zorunlu olacak.

AĞIR YAPTIRIMLAR KAPIDA

Kuyumculuk sektöründe vergi kaçağını önlemek için denetimler sıklaştırılmıştı. Yeni düzenlemenin uygulanıp uygulanmadığı ise kurulacak denetim ekipleri tarafından belirlenecek. Düzenlemeye uymayan işletmelere ağır cezalar uygulayacak. Birbiriyle bağlantılı işlemlerin de 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek. Kuyumcu Adnan Güven, "MASAK, Kuyumcular Odası'na yazı gönderdi. Buna göre, artık kimlik zorunluluğu uygulanacak" dedi. Kuyumcu esnafı, uygulamanın vatandaşın bilinçli olması ve kimlik istendiğinde kanunun gerektirdiği yerine getirme konusunda önemli olduğunu belirtiyor. Kimi esnaf da, "Şu anda bile fatura kesmek için bile TC kimlik numarası istediğimizde müşteri sorguluyor" diyor. Bazı kuyumcular ise belirlenen limitin altının gramı üzerinden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Esnaf kimlik isteyince vatandaşın tedirgin olabileceği belirten Ankara Kuyumcular Odası ise bilgilendirilme amaçlı kamu spotları yapılmasını istiyor.

SIKI DENETIMLER ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuyumculuk sektöründe en büyük vergi kaçakçılığının yaşandığını vurgulayarak, bu konuda denetim ekiplerinin oluşturulacağını belirtti. Bu ekipler, kimlik bilgisi alınmayan işlemleri takip ederek yasal işlem başlatacak. Yeni uygulamayla birlikte, kuyumculuk sektöründe daha şeffaf ve güvenilir bir ticaret dönemi başlaması bekleniyor.