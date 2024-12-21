Yapı Denetim Sistemi’nin 23 yıllık verileri açıklandı

1999 Marmara Depremi sonrasında 2001'de kanun kapsamında yürürlüğe giren Yapı Denetim Sistemi'ne dair veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. 23 yılda denetlenen bina sayısı 1 milyon 89 bin 869 olurken, 510 bin binanın denetimi halen sürüyor.

19 İLDE UYGULAMADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2001'de yürürlüğe giren yapı denetim sistemi önce İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sakarya gibi deprem açısından risk taşıyan şehirler başta olmak üzere 19 ilde uygulamaya alındı. Pilot illerde yapı denetim sistemine göre inşa edilen binalarda gerçekleştirilen incelemelerde, taşıyıcı sistem yönünden statik- betonarme projeleriyle uyum konusunda yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlanması üzerine, 2011'de 81 ilde yapı denetim sistemine geçildi. Bakanlıkça denetim faaliyetleri 81 ilde, 2 bin 580 yapı denetim kuruluşu ve 452 laboratuvar aracılığıyla yürütülüyor.