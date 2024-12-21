Yeşil Sanayi Destek Programı’yla 761 işletmeye 2 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayinin verimli şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası işbirliğiyle KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lere aktardıklarını belirtti.

"YENİLEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi" ve "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi" proje teklif çağrıları kapsamında 3 bin 456 proje başvurusu aldıkları bilgisini veren Kacır, "Bugüne kadar 761 işletmemize 2 milyar liradan fazla ödeme yaptık. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.