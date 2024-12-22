“2025’te enflasyon konuşmayacağız

Hükümetin ve bütçenin başarısız olduğunu göstermeye çalışanlar bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Başarısız bir hükümet art arda 23 bütçe sunamaz" dedi. Bütçe ve yatırım kalemlerini Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun, ekonomik istikrarı güçlendirme ve toplumsal refahı artırma amacıyla şekillendirdiklerini belirten Yılmaz, "Bütçemiz bir istikrar bütçesidir" şeklinde konuştu.

REZERV 165 MİLYAR DOLAR

2025 yılı bütçesinin, ekonomik istikrar ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olduğunu vurgulayan Yılmaz, siyasi güven ve istikrarın olduğu, politika belirsizliklerinin en az düzeye indirildiği bir ortamda ekonominin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Geçen yıl 98,5 milyar dolar seviyesinde olan MB rezervimiz, 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 165 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştır. Geçen sene ağustos itibarıyla 3 trilyon 408 milyar lira seviyesindeki KKM, 13 Aralık 2024 itibarıyla 1 trilyon 170 milyar liraya kadar geriledi. Kur risklerinde azalma söz konusu" dedi.

"TEK HANEYE DÜŞECEK"

Dezenflasyon sürecinde olduklarını ve tek haneli rakamlara ulaşacaklarını belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz ve inşallah gelecek sene bu zamanlar artık 20 küsurlu bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Elbette, yine gündemimizde olacak ama bugünkü kadar artık enflasyonu konuşmayacağız. 2026-2027 perspektifinde ülkemizi yeniden tek haneli enflasyonlara kavuşturacağız, bunda kararlıyız, bunu adım adım hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, kısa dönemli hedefler arasında bazı açmazlar olabileceğine dikkat çekerek, "Kira dışı alanlarda iyileşme var, kira enflasyonunda daha katı seyretmesine rağmen genel eğilim yine olumlu yönde. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gerek konut fiyatları gerek kiralarda daha farklı bir perspektife sahibiz. Son ayda gıda fiyatlarındaki geçici mevsimsel artışlar enflasyonda beklediğimiz düşüşü bir miktar geciktirdi ama bu gelişmelere rağmen beklentiler iyileşmeye devam ediyor. İstikametimiz daha düşük bir enflasyon, böyle kalmaya devam edecektir tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşıncaya kadar" dedi.