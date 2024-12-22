Emlakçıların talebi: EİDS satılık evlere de uygulansın

Emlak danışmanları, 1 Ocak 2025'te kiralık konut ilanları için zorunlu hale gelecek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) satılıklar için de geçerli olmasını bekliyor. EİDS uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konut ilanları için zorunlu şekilde devreye alınacak. Satılık konut ilanlarında uygulama ise Ticaret Bakanlığının ikinci talimatına kadar mevcut haliyle devam edecek. Bu kapsamda, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.