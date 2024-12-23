Asgari ücrette sona doğru

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı. 19 Aralık'taki toplantıda da tarafların bir rakam telafuz etmemesi üzerine TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu toplayarak işçinin asgari ücret beklentisinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. İşçi'nin yüzde 74'ü bulan bu zam talebiyle asgari ücret 29 bin 583 TL'ye çıkıyor.

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda önceki görüşmelerde olduğu gibi işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. Bu toplantıda gözler işveren tarafında olacak. İşveren kanadının asgari ücrete yapılan zam konusunda bir oran dile getirecek. Kulislerde işverenin yapacağı zam konusunda ise yüzde 30 ila 35 arasında zam oranları dile getiriliyor. Bu durumda yüzde 30 zammın söz konusu olması halinde asgari ücret net 22 bin 103 TL, yüzde 35 zam olması halinde de 22 bin 953 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ancak işveren verebileceği en yüksek asgari ücret miktarının 23

İŞTE ZAM SENARYOLARI

HÜKÜMETİN 23 bin TL ile 25 bin TL arasında bir rakamı kamuoyuna açıklayacağı beklentisinin ağırlık kazandığı bu süreçte konuşulan zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle:

YÜZDE 21 zam; 20.570 TL

YÜZDE 25 zam; 21.252 TL

YÜZDE 30 zam; 22.102 TL

YÜZDE 33.3 zam; 22.672 TL

YÜZDE 33.7 zam; 22.731 TL

YÜZDE 34.1 zam; 22.799 TL

YÜZDE 35 zam; 22 bin 502 TL

YÜZDE 40 zam; 23.802 TL

YÜZDE 41.5 zam; 24.000 TL

YÜZDE 45 zam; 24.652 TL

YÜZDE 50 zam; 25.503 TL