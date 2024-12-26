Konut ve taşıt ilanlarında yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor

"VATANDAŞLARIMIZ SOSYAL MEDYADAKİ TAŞINMAZ VE TAŞIT İLANLARINA İTİBAR ETMEMELİ"

Uygulamayla ilanların sadece taşınmaz ve taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşleri tarafından verilebileceği ya da EİDS ekranından yetkilendirilen "yetki belgeli" emlak ve galeri işletmelerince sunulabileceği bildirilen açıklamada, düzenlemenin, sosyal medya dahil olmak üzere, elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada, elektronik ortamdaki bu ilanların Bakanlıkça titizlikle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"İncelemeler neticesinde, Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilerek, anılan platformlar hakkında idari para cezası uygulandı. Öte yandan, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilerek bugüne kadar 1426 hesap erişime engellendi."



