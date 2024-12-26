Konut ve taşıt ilanlarında yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına yönelik kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiği belirtildi.
Bu kapsamda EİDS'in kurulduğu belirtilen açıklamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamalarının 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı ifade edildi.
Açıklamada, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlarda ilan giremediklerine işaret edilerek, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek." bilgisi paylaşıldı.